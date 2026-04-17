SE LIBERARON MAS GUANACOS EN EL PARQUE NACIONAL EL IMPENETRABLE

En las últimas horas, la Fundación Rewilding informó que, tras la positiva adaptación, se concretó una segunda liberación de cuatro guanacos en el Parque Nacional El Impenetrable, especie extinta en la región.

El guanaco es un gran herbívoro que cumple múltiples roles en los pastizales del Chaco Seco argentino: el mantenimiento de la vegetación y la dispersión de semillas, lo que contribuye al buen funcionamiento del ecosistema.

«Cada nueva liberación representa un paso más en la recuperación de esta especie clave y en la restauración del ecosistema», epxlicaron desde la Fundación Rewilding.

Luego de más de 100 años de ausencia en el Chaco Seco argentino, y gracias al trabajo de conservación conjunto (entre el Parque Nacional El Impenetrable, el Gobierno del Chaco, comunidades locales), el guanaco está de regreso.

A través del monitoreo, se observa su estado de salud, su tipo de alimentación, el uso de pastizales y cambios naturales, como su pelaje.

«Cada nuevo individuo liberado forma parte del proceso de restauración de la especie y genera una población viable a largo plazo. Luego de la primera liberación, los guanacos fueron monitoreados para conocer cómo utilizan el ambiente y acompañar su adaptación en libertad», concluyeron.

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