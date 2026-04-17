SAENZ PEÑA ESCLARECIERON UN HURTO Y RECUPERARON UNA BICICLETA SUSTRAÍDA
El rodado había sido sustraído frente a una vivienda del barrio Matadero y fue localizado en barrio Arce.
Este viernes por la tarde, personal de la Comisaría Sexta de Presidencia Roque Sáenz Peña logró esclarecer un hecho de hurto y recuperar una bicicleta denunciada como robada, horas antes.
La denuncia fue realizada por una mujer, quien informó que personas desconocidas sustrajeron desde la vereda de su domicilio, en barrio Matadero, una bicicleta marca Nordic, tipo deportiva, rodado 29, color verde, la cual se encontraba sin medidas de seguridad.
Posteriormente, la damnificada tomó conocimiento de que el rodado estaría siendo ofrecido a bajo costo en inmediaciones del barrio Arce, por lo que los efectivos iniciaron tareas investigativas.
Tras averiguaciones realizadas, los uniformados se dirigieron a una vivienda de ese barrio, donde una mujer manifestó haber adquirido la bicicleta por la suma de 30 mil pesos, desconociendo su procedencia.
Seguidamente, hizo entrega voluntaria del bien, procediéndose al secuestro formal del rodado.
Por disposición de la Fiscalía en turno, la compradora fue identificada en la causa y deberá prestar declaración testimonial, mientras que la bicicleta será restituida a su propietaria una vez acreditada su pertenencia.