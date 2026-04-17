LAGUNA LIMPIA BRINDARON CHARLA PREVENTIVA A ESTUDIANTES SOBRE GROOMING, BULLYING Y USO SEGURO DE REDES SOCIALES

La jornada incluyó además conceptos sobre sexting y técnicas básicas de defensa personal.

Este viernes, en el horario de 09:30 a 16:00, personal de la Comisaría de Laguna Limpia llevó adelante una charla preventiva destinada a alumnos de la E.E.P. N° 422 “Constancio C. Vigil”, en el marco de acciones de concientización y acercamiento con la comunidad educativa.

La disertación estuvo a cargo del jefe de la dependencia policial Subcomisario Eduardo Sebastián Senn, quien abordó temáticas vinculadas al grooming, bullying, sexting y técnicas básicas de defensa personal, con el objetivo de brindar herramientas de prevención ante problemáticas actuales que afectan a niños y adolescentes.

Durante la actividad también se dialogó sobre el uso responsable de las redes sociales y de las tecnologías de la información y comunicación, remarcando la importancia de proteger datos personales, evitar contactos con desconocidos y comunicar cualquier situación sospechosa a adultos responsables.

La jornada finalizó sin novedades y contó con una positiva recepción por parte de los estudiantes y autoridades del establecimiento.

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