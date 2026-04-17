ANTES DE VIAJAR A MEDIO ORIENTE, JAVIER MILEI REITERÓ SU RESPALDO A ISRAEL: «CAUSA JUSTA»

Javier Milei vuelve a Israel.

Como se sabe, Javier Milei viajará a Israel para participar en las celebraciones por el Día de la Independencia de ese país, donde permanecerá entre el 19 y el 22 de abril para recibir la Medalla de Honor Presidencial por su apoyo “incondicional” a la causa israelí.

Horas antes de emprender el nuevo viaje, el Presidente brindó una entrevista a un señal de noticias israelí en la que ratificó su respaldo a Israel y aseguró que lo hace “sin especulación política” porque se trata de “una causa justa”.

yo defiendo la causa de Israel, la causa del pueblo judío, porque es una causa justa. O sea, y lo hago sin especulación política, sin especulación de ni de ninguna manera. Lo hago porque verdaderamente lo siento así”, declaró el mandatario al Canal 14 de Israel en entrevista realizada en Casa Rosada “La realidad es que yo siempre lo digo:, sin especulación de ni de ninguna manera. Lo hago porque verdaderamente lo siento así”, declaró el mandatario al Canal 14 de Israel en entrevista realizada en Casa Rosada

En ese sentido, señaló que “como jefe de Estado tengo la posibilidad de alinear esta visión y, desde mi punto de vista, la causa de Israel es una causa justa”, reiteró, “y por lo tanto yo no tengo ningún conflicto entre lo que siento y lo que creo que es correcto, y por eso es que defiendo, digamos, la causa de Israel con la fuerza que lo hago”, subrayó.

Javier Milei y Benjamin Netanyahu. Milei dijo estar “conmovido” por la invitación que le hizo llegar el gobierno israelí para volver a ese país de Medio Oriente, donde tendrá como responsabilidad encender una antorcha en la ceremonia por el Día de la Independencia de Israel, siendo el primer mandatario extranjero en intervenir directamente en esa festividad.