ANTES DE VIAJAR A MEDIO ORIENTE, JAVIER MILEI REITERÓ SU RESPALDO A ISRAEL: «CAUSA JUSTA»
En entrevista con un canal israelí, el Presidente aseguró que respalda a ese país “sin especulación política” porque se trata de “una causa justa”.
Milei dijo estar “conmovido” por la invitación que le hizo llegar el gobierno israelí para volver a ese país de Medio Oriente, donde tendrá como responsabilidad encender una antorcha en la ceremonia por el Día de la Independencia de Israel, siendo el primer mandatario extranjero en intervenir directamente en esa festividad.
El Gobierno evalúa también anunciar el traslado de la Embajada argentina desde Tel Aviv a Jerusalén como señal para reforzar el vínculo que la gestión libertaria mantiene con el gobierno israelí.
Vale recordar que, en este último sentido, la mayoría de las naciones no reconocen a Jerusalén como capital de Israel. Solo Estados Unidos, Guatemala, Honduras, Paraguay, Kosovo y Papúa Nueva Guinea tienen sus embajadas en esta ciudad considerada centro espiritual del judaísmo, el cristianismo y el islam.