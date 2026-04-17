EDUCACIÓN IMPULSA JORNADAS PARA FORTALECER LA FLUIDEZ Y COMPRENSIÓN LECTORA EN LAS ESCUELAS PRIMARIAS

El Ministerio de Educación de la Provincia llevó adelante esta semana y continuará la próxima, con las jornadas “Hacia la Fluidez y Comprensión Lectora”, en su primera edición 2026, una propuesta destinada a fortalecer las prácticas de lectura en las aulas de Nivel Primario en toda la provincia.

La iniciativa se desarrolla de manera articulada entre el Plan Somos Alfabetización Chaco, el Servicio Bibliotecario Chaqueño y las direcciones de Nivel Primario y de Educación Especial, alcanzando a instituciones educativas de todo el territorio.

Estas jornadas tienen como objetivo principal consolidar habilidades lectoras en los estudiantes del primer ciclo, en el marco de la preparación para una nueva edición del Censo de Fluidez y Comprensión Lectora, que se implementa de forma sistemática en la provincia desde 2024.

Durante las actividades, docentes y alumnos participan de propuestas centradas en la lectura en voz alta, la comprensión de textos y el intercambio de experiencias lectoras. Estas prácticas buscan reforzar estrategias pedagógicas que permitan mejorar los aprendizajes y acompañar el desarrollo integral de los estudiantes.

Desde la cartera educativa destacaron que la propuesta se enmarca en una política pública que prioriza la alfabetización inicial como eje fundamental, incorporando acciones concretas dentro del calendario escolar para fortalecer las trayectorias educativas.

En este sentido, remarcaron que el desarrollo de la lectura comprensiva resulta clave para el aprendizaje en todas las áreas del conocimiento, por lo que este tipo de iniciativas reafirma el compromiso del Estado provincial con una educación de calidad e inclusiva.

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