-Un pedido de muchos años- MESÓN DE FIERRO: POR PRIMERA VEZ, SE HABILITÓ UN CAJERO AUTOMÁTICO

Se trata de un pedido que venía solicitando la comunidad hace muchos años y que finalmente fue cumplido. De esta forma y facilitándoles la vida, los vecinos de la localidad no deberán trasladarse más a localidades vecinas para utilizar un cajero.

El gobernador Leandro Zdero acompañado por el presidente del Nuevo Banco del Chaco (NBCH), Germán Dahlgren, inauguró anoche y puso en funcionamiento el primer cajero automático de la entidad bancaria en Mesón de Fierro. “Nos habíamos comprometido con esto, nos comunicamos con las autoridades del Banco y hoy ya es una realidad”, celebró Zdero.

“Para algunos seguramente esto va a parecer algo mínimo pero para la gente de Mesón de Fierro esto le cambia totalmente la vida”, celebró el Gobernador, señalando la importancia de este primer cajero en la localidad, ya que muchos vecinos debían trasladarse a localidades como Charata, General Pinedo, Villa Ángela o San Bernardo para poder utilizar un cajero automático.

La obra consistió en la construcción de lobby para cajero automático, realizado con sistema constructivo Steel Frame y, a través de este, los vecinos podrán acceder a servicios financieros habilitado las 24 horas para realizar todas las operaciones: extracción de efectivo, pagos de impuestos y servicios, transferencias, recargas, inversiones y préstamos sin tener que desplazarse al menos 30 km para ello.

El primer mandatario provincial afirmó que el reclamo de la comunidad por un cajero databa de hace mucho tiempo y en este sentido, destacó los beneficios de este dispositivo: “Esto va a ayudar no solamente a que la gente gane tiempo, sino que pueda cobrar y gastar en el lugar donde vive, hacer la mercadería y para nosotros, esto significa una inversión que seguramente cualquier entidad, que no sea el NBCH no lo hubiese hecho y que para nosotros con este fin social que tiene, realmente es importante”, aseveró Zdero.

El gobernador remarcó el trabajo que se realiza desde el Gobierno, alcanzando a todas las localidades de la provincia, sin excepciones. “Para nosotros el chaqueño que vive en las localidades más grandes es tan importante como los que viven en los parajes más alejados” dijo y resaltó que “cada vez que uno puede llegar a los lugares más alejados, significa también que los negocios de la localidad van a poder trabajar”.

El NBCH cerca de cada chaqueño, en cualquier punto de la provincia

Por su parte, el titular del NBCH, Germán Dahlgren expresó su alegría de poder inaugurar este cajero en Mesón de Fierro, ya que era un pedido de la comunidad que venía reclamando hace mucho tiempo. “La ubicación de este cajero habla de la connotación social del Banco del Chaco, de mirar y estar en lugares donde otros no están y estar al lado de los chaqueños que están alejados de los principales centros urbanos y que les resulta difícil acceder a los servicios de un cajero. Por eso, tener la posibilidad de hacerlo en un lugar tan especial para nosotros es un orgullo”, afirmó.

Dahlgren remarcó que la instalación de este cajero fue una “expresa instrucción del Gobernador”, para poder acompañar a productores, jubilados, empleados y “proveerles el servicio que se merecen, estando cerca de ellos”, afirmó, confirmando que este dispositivo cuenta con la última tecnología. “Es un cajero de primer nivel que seguramente será muy bien recibido”, finalizó el titular del NBCH.

