UN JUBILADO GANÓ MÁS DE $5 MILLONES CON LA POCEADA

Un impulso, una corazonada o el simple llamado de la suerte, permitió a un jubilado oriundo de Corzuela alzarse con un premio superior a los 5,5 millones de pesos, correspondiente a la edición de la Quiniela Poceada Chaqueña del pasado martes 18 de abril.

Se dice que la suerte nace de una actitud positiva y este fue uno de esos casos. “Suelo hacer sólo dos jugadas, pero ese día me dije ‘qué son 50 pesos más’ (por el valor de la apuesta) y decidí jugar una boleta más”, reveló el flamante ganador, quien aseveró que debió elegir los números “en ese mismo momento, al voleo”.

Esa noche, este jubilado de 70 años se fue a dormir como siempre, como una noche más, pero “algo” hizo que se desvelara. “Como nunca, me levanté a eso de las 2 de la madrugada (ya del miércoles) y como no podía dormir me puse a controlar los números de la Poceada”.

“Mientras miraba me di cuenta de que eran los mismos números que había jugado esa tarde”, prosiguió el hombre, que llegó hasta las oficinas de Lotería Chaqueña en compañía de su hija, su yerno y una nieta.

“Ya no pude volver a dormir. A la mañana llamé a mi hija y le pedí que prepare algo rico para comer, porque tenía una linda noticia que darles. Cuando llegué a su casa le pregunté a mi yerno si me podía acompañar a Resistencia, porque tenía un trámite importante que hacer. Y ahí les conté que había sacado la Poceada. Fue una emoción hermosa, nos abrazamos y lloramos todos”, relató el feliz ganador.

Gracias a ese pálpito que lo empujó a jugar una boleta más, con los números 22, 27, 48, 77 y 97, este vecino de Corzuela se alzó con un pozo acumulado de 5.536.018 pesos.

La jugada ganadora fue registrada en la Subagencia 132/15 “Lu-La” de Luciana Lallana, que se encuentra ubicada en Maipú 115 de Corzuela y se suma de esta manera a la privilegiada lista de locales que han tenido la fortuna de vender el premio mayor de la Poceada Chaqueña.

