UN JOVEN MISIONERO DENUNCIO QUE LO QUIEREN MATAR POR LINDO

Un insólito caso comenzó a viralizarse en las últimas horas en todo el país. La historia es de un joven oriundo de Misiones que llamó a los medios locales para denunciar que lo quieren matar «por lindo».

Elías De Sousa vive en la localidad de San Vicente y aseguró que es perseguido por personas muy conocidas, por celos y el hecho de tener suerte con las mujeres. Según informaron desde Misiones, hasta el momento no hay ninguna denuncia formal presentada en la Policía.

En una entrevista con Canal 5 San Vicente, «Fideozinho», como es conocido en el lugar, relató que desde el 2006 le paran en la calle cuando sale y aparentemente amenazan con acabar con su vida, por ser atractivo y codiciado por muchas mujeres.

Para él ir a trabajar “era como una carrera de autos” ya que “lo perseguían por donde caminaba”. Siguiendo con su testimonio, el hombre dijo que recibió amenazas por parte de varios policías debido a celos, por “el gran éxito» que tiene con las mujeres.

“Había una oficial que dijo que me quería, y ellos me tienen celos. Después tengo otras guainas que me aman a mí me mezquinan. Y los tipos me tienen celo, pero la suerte me dio Dios, es así”, agregó Elías De Souza. Por último, afirmó que seguirá luchando, ya que las autoridades no quieren aceptarle la denuncia.

