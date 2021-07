UN HOMBRE DERRIBÓ DE UNA TROMPADA A UN AGENTE DE TRÁNSITO: SU HIJO CIRCULABA SIN PATENTES NI CÉDULA VERDE

Un violento episodio tuvo lugar el lunes en un control de tránsito de Tucumán, donde un hombre derribó de una trompada a un agente que había detenido a su hijo por circular sin patentes ni cédula verde, mientras le llevaban el auto con una grúa.

Todo comenzó minutos antes del mediodía cuando un agente identificó un auto que circulaba sin las chapas identificatorias y cuando lo detuvo se encontró con que el conductor no tenía registro de conducir ni papel alguno que lo habilite como propietario o persona autorizada para circular en ese vehículo. Entonces, el chico llamó a su papá y la grúa empezó a cargar el auto.

Según relató un funcionario de seguridad de Tucumán a los medios locales, el vehículo secuestrado tenía otras irregularidades severas: no tenía ningún tipo de seguro, ese auto no estaba registrado en el registro nacional automotor (DNRPA) y los grabados del chasis y de los cristales no coincidían entre sí.

“Ni siquiera tenía cédula azul”, le dijo el subsecretario de Tránsito Enrique Romero a La Gaceta de Tucumán.

A los pocos minutos llegó el padre del conductor y desató un momento de mucha violencia en el control: increpó a un agente que estaba montado sobre una moto, sin buen apoyo con el suelo y le lanzó una trompada a la cara. El agresor aprovechó que el agente de tránsito había arrancado la moto y tenía un pie en el estribo, por lo que no pudo mantener el equilibrio.

Toda la situación quedó grabada y en las imágenes se observa cómo el agente terminó en el piso mientras que el atacante se sube a un camión y se va.

En ese momento, se escucha que otro agente le pide a un tercero que llame a la policía. Pese a que en el video se ve claramente el rostro del atacante y el vehículo en el cual se va (un camión de fletes con número telefónico inscripto en sus exteriores), la policía de Tucumán todavía no logró detenerlo.

“Este vehículo tiene un número de patente en el parabrisas distinto al que tiene en la parte delantera, así que si no se presenta el titular de ese vehículo, debidamente documentado, no se lo daremos. Se está iniciando una causa penal por el desfasaje del número de la patente”, agregó Romero, que detalló que se hará un pedido de peritaje para averiguar la procedencia del vehículo.

El subsecretario de Tránsito además aclaró que tanto el hijo como al padre les van a prohibir conducir. “A este cristiano, del que ya tenemos la cédula verde, le vamos a prohibir que siga manejando. Tanto al que iba manejando en el auto como al que propinó la trompada”, concluyó.

