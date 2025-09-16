UN HOMBRE DE 70 AÑOS SE TIRÓ DE UN CUARTO PISO Y CAYÓ SOBRE UNA MUJER DE 83: ELLA MURIÓ Y ÉL SOBREVIVIÓ

Un hombre saltó desde el cuarto piso de un edificio con intención de quitarse la vida, pero cayó sobre una señora y la mató. La víctima tenía 83 años y murió por las heridas ocasionadas en el impacto. Él, de 70, sobrevivió y permanece internado fuera de peligro.

El lamentable episodio ocurrió durante la noche de este domingo en Milán, Italia. Luego de sentir el ruido de la caída, los vecinos alertaron lo que había pasado y dieron aviso a la Policía que se hizo presente en el lugar junto con una ambulancia de emergencias médicas.

En un principio se creyó que se trataba de una pareja que había intentado suicidarse, pero luego las autoridades verificaron que no existía relación entre ellos y que la mujer estaba allí por una desafortunada casualidad.

El lamentable suceso ocurrió en Milán. (Foto: ilustrativa/Pexels)

Los médicos constataron que la mujer que caminaba por la vereda cuando le cayó el hombre encima había muerto en el acto. Él, por su parte, si bien sufrió heridas, permaneció consciente y alerta en todo momento.

Los profesionales le brindaron los primeros auxilios en la escena y luego lo trasladaron a un hospital de la zona, según informó la agencia de noticias italiana, AdnKronos.

El hombre sufrió fracturas en las extremidades inferiores y permanece en estado crítico, aunque los médicos dijeron que su vida no corre peligro. Ahora está acusado de homicidio. Los investigadores dijeron que permanece en libertad, pero se encuentra bajo investigación.