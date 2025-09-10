UN HOMBRE AGREDIÓ A SU EXPAREJA CON UNA BOTELLA PORQUE ESTABA CON OTRAS PERSONAS

El comercio donde ocurrió el hecho.

El lunes pasado a la madrugada, alrededor de las 3, se produjo un enfrentamiento entre varias personas en una estación de servicio de Presidencia de la Plaza.

Una joven de 19 años, denunció en la Comisaría de Machagai que en dicha jornada, se hallaba en un kiosco 24 horas, ubicado en calle Bernardo Pérez, cuando cerca de las 3, se hizo presente su ex pareja, identificado como A.A.P, alias «Cota», de 38 años.

La joven terminó con lesiones en su cara.

El sujeto, al verla con otras personas, se puso agresivo, tomó una botella vacía, la rompió en el piso y con la base afilada la lesionó en el rostro, provocándole varios cortes en la cara y la oreja.

Posteriormente, la denunciante fue trasladada por familiares hasta el hospital de Machagai donde fue asistida y permaneciendo en observación hasta las 12 de la misma jornada.

La Fiscalía de Genero N° 5, a cargo de Nelia Velazquez, dispuso la detención del agresor, en la causa «Supuestas lesiones graves en contexto de violencia de género».