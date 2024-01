UN EMPLEADO CREYÓ QUE LAS «VACACIONES PAGAS» LAS CUBRÍA LA EMPRESA Y PRESENTÓ LOS TICKETS DE UN VIAJE A BRASIL

Envíanos información, audios, mensajes al 3644 404921 / 3644 688080.

El jefe de una fábrica se volvió viral en redes sociales tras exponer la insólita confusión de uno de sus empleados que regresó de vacaciones de Río de Janeiro y creyó que la empresa se haría cargo de todos sus gastos.

A través del usuario @zatecno, el hombre comenzó el video contando que un joven de 20 años, al volver de Brasil, le contó que había sido su primer viaje en avión y que se alojó en un hostel que calificó como «divino».

Durante la conversación, el empleador se sorprendió con un llamativo malentendido: «20 años tiene. Primer laburo en blanco, primeras vacaciones que se va con los amigos. Vuelve y al mediodía, a la hora de comer, toca en la oficina, viene y me trae unos tickets».

El creador del video relató que no podía creer lo que estaba escuchando. Resultó ser que el trabajador creía que en sus «vacaciones pagas» la empresa se haría cargo de todos los gastos.

La respuesta del joven lo dejó atónito: «Guille, son los tickets de las vacaciones. El vuelo, el hostel, cómo me moví ahí, los recorridos, la comida. Decí que gasté poco porque fui al hostel», le dijo el joven a Guillermo.

Fue entonces que el empleador le explicó que el concepto «vacaciones pagas» no es que la empresa cubre todos los gastos del viaje, sino que el trabajador recibe su salario normal a pesar de no estar trabajando. «Las vacaciones pagas no son así, amigo», le dijo.

El empleado, sorprendido, comentó que creía que la empresa asumiría los gastos y que incluso intentó que no fueran muchos para no «hacer pagar tanto a la empresa». «Yo pensé que las vacaciones pagas eran porque en la empresa me pagaban todo, de verdad», aseguró.

