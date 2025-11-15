Un depósito de Iron Mountain fue alcanzado por la explosión en el Polo Industrial de Ezeiza

Qué pasó en el polo industrial de Ezeiza

La explosión resonó el viernes por la noche en un parque industrial de Carlos Spegazzini, en Ezeiza y provocó un incendio de grandes proporciones que movilizó a más de 20 dotaciones de bomberos. El incidente generó una extensa onda expansiva que alertó a los vecinos y causó daños en viviendas. Además, al menos 24 personas resultaron heridas.

El fuego se desató en el Polígono de Spegazzini, un área industrial abierta con plantas petroquímicas, según aclararon fuentes de Ezeiza. Este sector se encuentra frente al Polo Industrial -un complejo cerrado vinculado a Alberdi Desarrollos-y separado por la Autopista Ezeiza-Cañuelas. La onda expansiva fue tal que alcanzó la casa del intendente, a un kilómetro de distancia, y provocó estallidos de vidrios y desprendimientos en propiedades cercanas, lo que obligó a varios residentes a buscar atención médica por heridas leves en el Hospital Eurnekian y la Clínica Monte Grande.

Entre los heridos, el Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires informó sobre una mujer embarazada intoxicada por inhalación de humo y un hombre que sufrió un infarto. El Hospital Eurnekian recibió a ocho personas: siete con golpes, cortes menores o síntomas leves de inhalación de humo, y una con fractura expuesta en un brazo que requería cirugía. El doctor Carlos Santoro, de Canning Health Institute, confirmó la atención de 22 pacientes con cortes por vidrios, politraumatismos y quemaduras, aunque remarcó que ninguno presentaba riesgo de vida.