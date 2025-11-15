RESISTENCIA: MENORES DEMORADOS POR REALIZAR MANIOBRAS PELIGROSAS EN UNA MOTO

PORTICO NOTICIAS 3644-405972 / 3644-404921 _PORTICO FM 3644-688080

El Programa de Prevención Metropolitana detectó a dos jóvenes circulando de manera riesgosa y en estado de intoxicación alcohólica.



Esta madrugada, personal de la División Patrulla Preventiva interceptó a dos adolescentes que circulaban en una motocicleta realizando maniobras peligrosas sobre la intersección de avenida Hernandarias y avenida Alvear, en Resistencia.

Los efectivos secuestraron una moto Honda Wave y trasladaron a ambos jóvenes, de 17 años, para su identificación y control médico. En medicina legal se constató que presentaban un primer grado de intoxicación alcohólica.

Los demorados y el rodado fueron puestos a disposición de la Comisaría Octava para los fines legales correspondientes.

