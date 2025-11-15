LAS BREÑAS: MENOR INTENTABA HUIR DESCARTANDO UN ARMA CASERA

PORTICO NOTICIAS 3644-405972 / 3644-404921 _PORTICO FM 3644-688080

El joven abandonó el rodado para escapar, pero fue alcanzado por la Policía; tenía un cuchillo y una “tumbera”.

Hoy, durante un operativo preventivo del programa Lince en Las Breñas, personal de la Comisaría local intentó detener el paso de una motocicleta en la que se desplazaban dos jóvenes. Al recibir la voz de alto, ambos se dieron a la fuga y abandonaron el vehículo en la intersección de calles España y Differding.

Tras un breve seguimiento, los agentes lograron interceptar a uno de los involucrados, un menor de 15 años. Al realizarle un cacheo, encontraron entre sus prendas un cuchillo tipo carnicero. Además, se constató que durante su huida se había descartado de un arma de fabricación casera conocida como “tumbera”, junto con un cartucho sin percutar.

El rodado, una moto Gilera Smash 110, fue secuestrado junto con las armas. El Juzgado de Paz dispuso que el menor sea entregado a sus progenitores previo labrado de un acta contravencional.

