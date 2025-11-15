BUENOS RESULTADOS: SECUESTRAN COCAINA, INCAUTAN CAMIÓN CON PEDIDO DE SECUESTRO Y APREHENDEN A UN HOMBRE BUSCADO POR LA JUSTICIA

PORTICO NOTICIAS 3644-405972 / 3644-404921 _PORTICO FM 3644-688080

🚨Hoy, agentes viales, realizaron varios operativos en materia de seguridad vial, con buenos resultados en toda la provincia.

👉Pto. Control Caminero – Makalle

Esta mañana, efectivos del puesto en mención junto a personal de la División Inteligencia y División Operaciones Drogas de La Leonesa, lograron secuestrar cocaína que eran transportada por una joven de 19 años.

El Can antinarcóticos “Lulu” logro detectar entre las prendas de vestir de la joven, 4 panes rectangulares, con un peso total de 2.283 gramos de cocaína.

👉Paralelo 28

Mas tarde, sus pares del Puesto de Control Caminero Paralelo 28, incautaron un camión marca Ford modelo cargo conducido por un hombre de 43 años, por presentar un pedido de secuestro en el sistema Sifcop desde fecha 20/03/2020 a solicitud de la Policía Federal Argentina.

👉Ruta Nacional N° 11 km 1006 (Corralón Municipal)

Peritos verificadores, mediante solicitud del Juzgado de Faltas Municipal, verificaron tres motocicletas que presentaban pedido de secuestro por diferentes motivos.

👉Operativo Integral Provincial

Hoy, efectivos viales, lanzaron nuevamente un operativo integral a nivel provincial donde en la ciudad de Villa Ángela y Charata, intervinieron dos camiones que transportaban agroquímicos sin documentaciones exigibles para ese tipo de carga.

El organismo competente se aboco a sus tareas específicas.

👉Sus pares del puesto de control caminero Puerto Antequeras, aprehendió a un hombre de 34 años por presentar un pedido de restricción por supuestas lesiones leves en contexto de violencia de genero desde fecha 13/05/2024.

