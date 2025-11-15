QUITILIPI: DEMORADOS EN UN CONTROL MOTORIZADO: TENÍAN UNA RÉPLICA DE ARMA

PORTICO NOTICIAS 3644-405972 / 3644-404921 _PORTICO FM 3644-688080

El operativo Lince interceptó a dos jóvenes que circulaban de madrugada con una motocicleta en mal estado y un objeto similar a un arma.

Hoy, en horas de la madrugada, el grupo motorizado Lince de la División Cuerpo de Operaciones Motorizadas de Quitilipi realizó un control preventivo en la zona de calle Entre Ríos y Pueyrredón, donde demoraron a dos personas que se desplazaban en una moto sin dominio, en malas condiciones y con un escape libre.

Durante la intervención, los agentes detectaron que los ocupantes transportaban además una pequeña réplica de pistola de color negro. Ambos fueron demorados y puestos a disposición de la Guardia de Prevención de la Comisaría de Quitilipi, junto con los elementos secuestrados, para los fines legales correspondientes.

