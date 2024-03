UN CASTELENSE HIZO CUMBRE EN LA CORDILLERA SANJUANINA: EXPIDICIÓN A 6720 METROS DE ALTURA

Castelli HOY N/P: Las imágenes están acomodadas en órden cronológico desde el ascenso al Nevado del Chañi, el Volcán Tromen, los cerros de Bolivia y las últimas imágenes en el Cerro Mercedario. Disfruten lectores!

«Si quieres lograr una meta y pones todo de vos; voluntad, tiempo, ganas y te mentalizas que podes, lo vas a lograr. Este tipo de actividad tan extrema y a la vez apasionante me demostró eso. Yo pude lograrlo y me cambió la vida. De grande lo viví y teniendo un problema de salud al cual me sobrepuse, aunque es algo que tendré el resto de mi vida, sin embargo, lo logré. Espero que ésta nota sea de incentivo para quienes quieran realizar ésta actividad y vivir la experiencia. ¡Yo estoy más que dispuesto a colaborar” expresó orgulloso Javi Kviatkovski, un castelense en las alturas dónde habitan las nubes!