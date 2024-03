DESPIDIERON A CINCO TRABAJADORES EN LA SECCIONAL CHACO DE VIALIDAD NACIONAL

A nivel país son más de 150 los empleados que recibieron la notificación de abandonar sus puestos. Además, otros en edad de jubilarse también serían desvinculados.

Desde la comisión directiva del Sindicato de Trabajadores Viales y Afines de la República Argentina de la seccional Chaco, informaron que el ajuste también llegó a Vialidad Nacional, donde en las últimas horas se confirmó el cese de más de 150 contratos en todo el país.

Chaco no estuvo exento y en el organismo ubicado por avenida Italia, fueron cinco los trabajadores despedidos.

De la misma manera, se confirmó la existencia de otra lista de trabajadores con edad para jubilarse, que también serán desvinculados.

Esto último y los reclamos que vienen recibiendo respecto al estado de las rutas nacionales en la provincia, llevó a que los sindicatos viales se expresen a través de un comunicado conjunto.

Textualmente dice lo siguiente: «Los sindicatos viales del 18 Distrito Chaco expresamos nuestro más enérgico repudio a los despidos de trabajadores que fueron confirmados en la repartición este martes, como parte de una ola de despidos masivos en el Estado nacional y como se sabe es parte de la política del nefasto Gobierno de Javier Milei».

«El Sindicato del Personal de Vialidad Nacional 18º Distrito Chaco y el Sindicato de Trabajadores Viales y Afines de la República Argentina (STVyARA) rechazamos los despidos de cinco trabajadores de este distrito, que se enmarcan en una nómina de 160 que también fueron dejados cesantes en todo el país, por lo que ambos gremios manifestamos en conjunto nuestro estado de alerta y asamblea permanente, que podría derivar en el endurecimiento de medidas gremiales», aseguraron.

«Como se sabe, este martes se hizo efectiva la comunicación de los despidos en Vialidad Nacional que, en este distrito, derivó en el cese de contratos sin causa de cuatro compañeras y un compañero, por lo que se convocó de inmediato a una nueva asamblea para repudiar la decisión adoptada por la autoridades nacionales», destacaron.

«Esta decisión, sin dudas, vulnera los derechos establecidos en nuestro Convenio Colectivo de Trabajo (CCT) y por ende resultan los despidos de nulidad absoluta, por lo que correspondería la inmediata reincorporación», agregaron.

«En sintonía con esta grave situación, hacemos propicia la oportunidad para informar a la sociedad que nuestra repartición se encuentra totalmente carente de recursos, con un desfinanciamiento total que significa obras públicas paralizadas y rutas sin mantenimiento, lo que pone en riesgo la vida de los usuarios», mencionaron.

«La provincia de Chaco cuenta con una red de 1000 kilómetros de rutas nacionales, de las cuales 700 se mantienen por administración a cargo de Vialidad Nacional», detallaron.

«Por eso decimos: no al cese de la obra pública; no al vaciamiento del organismo; no a los despidos», concluyeron.