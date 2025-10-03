Un ascensor cayó desde un séptimo piso en Las Cañitas y nueve jóvenes quedaron atrapados

Un ascensor con nueve jóvenes adentro se desplomó desde el séptimo piso de un edificio ubicado en el barrio porteño de Palermo. Por el accidente, los heridos, que habían quedado atrapados, tuvieron que ser asistidos por personal del Sistema de Atención Médica de Emergencia (SAME) y trasladados a distintos hospitales de la Ciudad de Buenos Aires con diversas heridas.

El hecho ocurrió cerca de la 1:35 de la madrugada en un edificio ubicado en la calle Arévalo al 2700, cuando el ascensor cayó hasta la planta baja dejando a todos sus ocupantes heridos y atrapados en la cabina.

Un llamado alertó a los servicios de emergencias por lo que se realizó el despliegue de personal del SAME que incluyó once ambulancias y una unidad de triaje para asistir a seis mujeres y tres hombres, todos de entre 17 y 20 años, que presentaban politraumatismos.

Según las fuentes oficiales, entre los heridos se encontraba una joven que sufrió una fractura de fémur a causa del fuerte impacto, por lo que requirió de atención médica especializada.