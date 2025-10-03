UN ASCENSOR CAYÓ DESDE UN SÉPTIMO PISO EN LAS CAÑITAS Y NUEVE JÓVENES QUEDARON ATRAPADOS
El accidente ocurrió en un edificio ubicado en Arévalo al 2700, en el barrio de Palermo. Las víctimas tuvieron que ser trasladadas a diferentes hospitales.
Desde el SAME informaron que, tras ser rescatados, los pacientes heridos fueron trasladados a los hospitales Fernández, Pirovano y Rivadavia.
En el operativo también intervino personal de la Comisaría Vecinal 14 B de la Policía de la Ciudad, quienes estarán a cargo de la investigación para determinar las causas del accidente. En el caso interviene la Unidad de Flagrancia Norte, a cargo de Federico Brondini.