UN ALBAÑIL FUE ATACADO POR UN PITBULL: RECIBIÓ 27 PUNTOS

Ocurrió en Buenos Aires. La víctima caminaba por la vereda cuando fue sorprendido por el animal que saltó un paredón y comenzó a morderlo en la pierna.

Un hombre perdió de vista a su perro, que aprovechó para saltar un paredón y atacar a mordiscos a la pierna de un albañil que pasaba caminando por la calle. El tenso momento se vivió por varios minutos en la calle Felipe Pastre al 2000, de Hurlingham, Zona Oeste del Gran Buenos Aires, ya que pese al esfuerzo de los testigos, no podían separar al animal de la víctima.

El perro de raza Pitbull se escapó de su casa cuando su dueño salía y fue directo a morder la pierna del hombre que gritaba de dolor ante la mirada atónita de los vecinos. Algunos se acercaron a socorrerlo arrojándole agua y hasta incluso, un conductor que pasaba en auto le arrojó el contenido de un matafuego pero los esfuerzos no tenían éxito.

Finalmente, un compañero de la víctima arriesgó su vida e intervino agarrando al animal por debajo de su mandíbula hasta que se atoró y soltó al hombre.

Tras el hecho, el albañil debió ser asistido de urgencia y por la gravedad de las heridas recibió 27 puntos de sutura en su pierna. De todas maneras, el músculo de la pantorrilla está totalmente dañado y los médicos deberán reconstruirlo.

El muchacho dijo en un canal de televisión: «Saltó un paredón de 1,20 metros, y se me vino encima. Me dio tiempo a cruzar un poco la calle y me atacó en la pierna izquierda. Si yo no reaccionaba y me quedaba quieto, en el mismo salto me podría haber agarrado de la cabeza o el cuello».

«Lo apretaban pero no largaba. Intentaron con agua, con meterle un palo de escoba en la boca y tampoco. Bajó un muchacho de un vehículo a tirarle el gas del matafuego y nada», agregó el trabajador de la construcción bonaerense.

Según el testimonio de los vecinos, no es la primera vez que ese pitbull ataca, ya que hace algunos meses saltó otra medianera y mordió a un joven en el brazo. Las personas que viven por la zona manifiestan tener miedo de pasar por el frente de la casa.

