ULTIMA COMPETENCIA DEL RURAL BIKE CONSAGRO SUBCAMPEONA A LA BERMEJITENSE ROSANA ZENIQUEL

Finalizo el Campeonato Rural Bike de la Provincia del Chaco, cuya última fecha se llevó a cabo el día 21 de agosto en la ciudad de Charata.

Luis Ramírez salió 3° en su categoría y Rosana Zeniquel subcampeona, los dos representando a Villa Río Bermejito. Los jóvenes ciclistas finalizaron la competencia muy orgullosos de las posiciones que obtuvieron.

En la competencia Luis Ramírez sufrió un contratiempo con la bicicleta que se rompió y le provocó varios golpes en su cuerpo, lo que lo posicionó en el tercer lugar de el campeonato.

“Gracias a Dios no fue nada grave … Podes estar muy preparado, pero si te falla la bici. No sirve de nada todo lo preparado que uno esta”. Dijo Rosana subcampeona chaqueña.

Con este evento cerro el torneo provincial de Rural Bike, donde participaron dos integrantes de la localidad de la villa turística.

“Gracias al impulsor y al que me da fuerzas y ánimos todos los días para salir a entrenar. No es fácil. Muchas veces no se puede salir por los horarios laborales de cada uno. Pero tampoco es imposible. Quiero agradecer de corazon a los que desde el comienzo nos ayudan, a los que siguen y a los nuevos que se suman. Es de mucha ayuda su colaboración”. Dijeron los participantes

Los competidores resaltaron la ayuda del intendente Julio Paredez que estuvo apoyándolos desde el inicio.

Los gastos son varios (hospedaje, comida, combustible, inscripciones de la competencia, accesorios que se utiliza en la bicicleta) por eso es necesario tener personas que sostienen económicamente como fue el caso de Travesuras de Carlitos Gomariz, Open Ya de Daniel Yurchuk, Atenas Gym de Gina Rodriguez Biglia y Mathias Galvan, Vikingos Gym Castelli de Paola y Emilce y Javier Alejandro Nis.

“La copa está presente en mi querido Villa Río Bermejito porque es donde me siento hija adoptiva”. Dijo la deportista subcampeona y actual profesora en el colegio secundario de Bermejito.

