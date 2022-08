SANTIAGO DEL ESTERO: IMPUTARON A UNA MAESTRA JARDINERA POR GOLPEAR A ALUMNAS DE 5 AÑOS

Enviar mensajes, videos, reclamos al 3644404921 – 3644405972.

Una maestra jardinera de la zona rural de Santiago del Estero fue imputada por ser acusada de maltrato hacia dos alumnas de 5 años.

Ante esto, la Justicia convalidó medidas de protección para las víctimas. La primera denuncia fue de la madre de una de las niñas y la imputación estuvo a cargo de la fiscal Andrea Darwich.

La denuncia se realizó el pasado 8 de agosto contra la docente de 33 años. La madre de la niña señaló que hace algunas semanas notaba un cambio de conducta en su hija: «No quería ir al jardín. Le dolía la cabeza y el estómago y me pedía que no la lleve más. Yo la llevaba y la maestra me decía que mi hija era llorona, sensible, pero un día noté que la nena tenía moretones en una pierna».

Agregó además que la niña ya no quería ingresar al jardín alegando que su maestra «era mala», ya que le habría pegado fuerte en una pierna y, en medio del proceso, la madre de otra alumna le habría confiado que su hija protagonizó una situación similar y que la estaba tratando con un psicólogo.

En forma simultánea, trascendió que los directivos escolares abrieron su propia investigación, cuyos alcances no se limitarían a la conducta desplegada y reprochada en perjuicio de las dos nenas, sino al resto de la clase.

