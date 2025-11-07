ÚBEDA TIENE DECIDIDO EL EQUIPO TITULAR DE BOCA Y ESPERA POR CAVANI PARA EL SUPERCLÁSICO

Claudio Úbeda ya tiene casi todo resuelto en Boca para recibir a River el domingo a las 16.30 en la Bombonera. El técnico despejó la única duda que quedaba en el mediocampo: Carlos Palacios le ganó la pulseada a Ander Herrera y será titular en el Superclásico.

En la última práctica de fútbol, el entrenador del Xeneize apostó por sostener al chileno entre los once y probó al vasco entre los suplentes. Así, el equipo tendría un solo cambio respecto al que venció a Estudiantes: Leandro Paredes por Tomás Belmonte.

Palacios se queda con el lugar y Herrera será opción desde el banco

El chileno dialoga con su compatriota Alarcón en la última práctica (Foto: IG@BocaJrs).

La decisión de Úbeda se inclinó por Palacios, que si bien no viene mostrando su mejor versión, recibió un nuevo voto de confianza. Herrera, que regresó hace poco tras una larga lesión y sumó buenos minutos entrando desde el banco, seguirá como alternativa para el segundo tiempo.

Durante la práctica, Úbeda también ensayó el ingreso de Herrera por Palacios, por lo que no se descarta que esa variante se repita durante el partido, como ya ocurrió el domingo pasado en La Plata.

El regreso de Paredes y la consolidación de Delgado

Paredes regresará al equipo tras una suspensión (Foto: IG@BocaJrs).

Después de cumplir una fecha de suspensión, Paredes volverá a ser el capitán de Boca y tendrá su primer Superclásico como titular. A su lado estará Milton Delgado, que se ganó el puesto tras su gran nivel en el Mundial Sub 20 y la lesión de Rodrigo Battaglia.

Delgado ya acompañó a Paredes ante Barracas y a Tomás Belmonte frente a Estudiantes.

La incógnita de Cavani, todavía por resolver

Cavani avanza en su recuperación (Foto: IG@cavaniofficial21)

El foco de atención está puesto ahora en la recuperación de Cavani, quien lleva seis partidos ausente por una lesión en el músculo psoas. El Matador se recupera con buen pronóstico y aspira a meterse en la lista de concentrados que se conocerá el sábado.

Si ello sucede, el uruguayo ocupará un lugar en el banco de suplentes a la espera de sumar minutos en el tramo final del partido.

El posible once de Boca para enfrentar a River

Agustín Marchesín; Juan Barinaga, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Leandro Paredes, Milton Delgado, Carlos Palacios, Exequiel Zeballos; Miguel Merentiel y Milton Giménez.