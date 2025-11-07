EL BORRADOR DE GALLARDO PARA EL SUPERCLÁSICO: LA NOVEDAD TÁCTICA Y LAS DUDAS POR LOS JUGADORES LESIONADOS

Marcelo Gallardo encara las últimas horas de una semana caliente, que comenzó con los efectos de la dura derrota con Gimnasia de La Plata en el Monumental y se descomprimió con la confirmación de su continuidad en el club hasta diciembre 2026. Esa noticia llegó en la previa del Superclásico en la Bombonera, que el DT prepara con la ilusión de lograr un triunfo que signifique un relanzamiento para el equipo.

El borrador del Muñeco para el partido con Boca tiene como tema central la recuperación de los jugadores lesionados y, en ese sentido, Gonzalo Montiel y Sebastián Driussi dieron señales positivas en el último entrenamiento, aunque todavía no consiguieron el alta médica.

Tanto uno como el otro volvieron a trabajar con pelota y respondieron bien en lo físico. Montiel, que sufrió un esguince leve en el ligamento colateral medial de la rodilla izquierda la semana pasada, mostró una recuperación acelerada. Por su parte, Driussi está en la recta final de la rehabilitación de la distensión en el isquiotibial izquierdo que lo sacó de la semifinal de Copa Argentina ante Independiente Rivadavia.

Gallardo no arriesgará y tomará la decisión final sobre la hora

Montiel trabaja para llegar al Superclásico (Foto: X@RiverPlate).

A pesar de las buenas sensaciones, Gallardo no quiere apurarse. El DT planea esperar hasta último momento para definir si Montiel y Driussi están en condiciones de ser titulares en la Bombonera. Por ahora, todo indica que ambos integrarán la lista de concentrados, mientras el cuerpo técnico los siguirá de cerca en las últimas dos prácticas.

La experiencia será clave en un partido de alto voltaje. El propio Gallardo dejó en claro que es momento de que los referentes estén en cancha. Por eso, Enzo Pérez se perfila para volver al equipo después de 46 días sin jugar y la duda permanece en su compañero de mitad de cancha, un rol que se disputan el colombiano Kevin Castaña y Giuliano Galoppo.

La novedad táctica: ¿vuelve el 3-4-1-2?

La posible recuperación de Montiel le abre a Gallardo la chance de repetir el esquema que usó en las última visita con victoria en la Bombonera: una defensa con tres zagueros y dos laterales-volantes. El DT evalúa un 3-4-1-2 con Juanfer Quintero de enganche y la dupla Driussi-Salas en ataque. Si el Gordo no llega, Maxi Meza aparece como alternativa para acompañar al único punta.

Driussi es prioridad para el ataque (IG@RiverPlate).

Si Montiel y Driussi confirman su recuperación y llegan en condiciones, Gallardo planea meter cuatro cambios respecto al equipo que perdió con Gimnasia: Montiel por Bustos, Enzo Pérez por Castaño, Galoppo por Colidio y Driussi por Subiabre.

La probable formación de River en el Superclásico

Franco Armani; Gonzalo Montiel o Fabricio Bustos, Lucas Martínez Quarta, Juan Portillo, Lautaro Rivero y Marcos Acuña; Enzo Pérez y Kevin Castaño o Giuliano Galoppo; Juanfer Quintero; Maxi Salas y Sebastián Driussi o Maxi Meza.

River se juega todo en la Bombonera

El Superclásico no solo es una cuestión de orgullo: River busca superar a Boca en la tabla anual y quedar a un paso de la clasificación a la Copa Libertadores 2026. Por eso, el resutado en la Bombonera es clave, más allá del peso histórico que trae el partido.