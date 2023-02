TURISTAS CHAQUEÑOS ESTÁN VARADOS EN BRASIL Y DENUNCIAN QUE FUERON ESTAFADOS POR UNA EMPRESA DE VIAJE

La situación fue denunciada a través de un video. Allí una de las pasajeras relata que fueron echados del hotel a los tres días de llegar por falta de pago.

Unas vacaciones soñadas terminaron en pesadilla. Unos 50 chaqueños se quedaron varados en la ciudad de Camboriú, Brasil, y denuncian de que la empresa de viaje que habían contratado para sus vacaciones los estafó.

Este jueves un video viral en las redes sociales expone la situación que atraviesan los turistas quienes llegaron a tierras brasileras y luego de tres días fueron desalojados del hotel por falta de pago.

«Estamos en Camboriú, somos pasajeros de la empresa ArgenTravel de Resistencia Chaco. Pagamos un tour por 10 días a la ciudad de Camboriú, Brasil. Cuando llegamos nos alojaron en un hotel y después de tres días nos dicen que tenemos que sacar nuestras valijas y salir porque no está pagado por el resto de los días, que sólo habían pagado por tres días», detalla una de las damnificadas en el hall donde detrás escuchan otras discusiones.

Según relata la mujer, la empresa acusada es Argentravel y una de las dueñas, Johana Bousquet, está presente en el lugar, pero dice que no puede darles una respuesta.

En esta línea, la ciudadana explica: «La dueña esta acá con nosotros, ella dice que hizo una transferencia pero que la operación no llegó al hotel. Los del hotel dicen que nunca hicieron tal transferencia y que presentaron una constancia o ticket trucho. Estamos varados en el hall del Hotel Vieiras».

Con respecto a la posibilidad de poder retornar a la provincia, la mujer contó que el transporte también les negó la vuelta. «No sabemos que hacer porque el colectivo no puede salir con nosotros antes del 13 de febrero, que era la fecha de vuelta pautada inicialmente. Estamos varados sin transporte, sin hotel y no sabemos que vamos a hacer, la dueña dice que no lo puede solucionar».

«Por favor si alguien sabe cómo destrabar esta situación y nos puede ayudar», cierra la pasajera.

Fuente: Diario chaco