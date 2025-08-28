TURISMO SOSTENIBLE: LA ISLA DEL CERRITO SE PREPARA PARA RECIBIR A PESCADORES DE LA REGIÓN Y DE PAÍSES VECINOS

PORTICO NOTICIAS 3644-405972 / 3644-404921 _PORTICO FM 3644-688080

El Instituto de Turismo del Chaco y la Federación Chaqueña de Pesca dieron inicio formal anoche, a una nueva edición del XXI Torneo Internacional del 5 al 7 de septiembre, que se proyecta como un hito en el turismo provincial.

Durante el encuentro se anunció la conformación del equipo de fiscales y timoneles, encargados de garantizar la transparencia y el correcto desarrollo del certamen. Asimismo, se presentó el reglamento oficial y los protocolos de manipulación del dorado, elaborados por la bióloga Natalia Silva, de la Universidad Nacional del Nordeste (UNNE), con el propósito de asegurar la preservación de esta especie emblemática del Paraná.

Autoridades de la Prefectura Naval Argentina y de la Brigada Operativa Ambiental (BOA) detallaron además las medidas de seguridad y los dispositivos de control ambiental que estarán activos durante la competencia, reafirmando el carácter sostenible del evento.

La presidente del Instituto de Turismo del Chaco, Verónica Mazzaroli, destacó el rol del torneo como política de Estado:

“El Torneo Internacional de Pesca del Dorado con Devolución es una herramienta estratégica para potenciar el turismo en la Isla del Cerrito. Nos permite visibilizar a Chaco en el mapa nacional e internacional, proyectando un modelo de turismo sostenible que cuida nuestros recursos naturales, genera empleo y beneficia directamente a las comunidades locales.”

En esta línea, el gobernador Leandro Zdero impulsa al turismo como uno de los ejes de desarrollo provincial, apostando no solo a la organización de eventos de jerarquía, sino también a la inversión en infraestructura turística que fortalezca la experiencia de visitantes y residentes. En la Isla del Cerrito se concretan obras claves como la bajada de lanchas y una oficina de información turística, mejoras que consolidan al destino como punto de referencia en el nordeste argentino y que también son disfrutadas por la comunidad local.

De esta manera, el Gobierno del Chaco reafirma que la pesca deportiva con devolución no es solamente una competencia, sino una estrategia integral que combina conservación ambiental, turismo responsable y desarrollo económico. Con acciones concretas y una mirada de futuro, la provincia afianza su posicionamiento como destino de naturaleza y deporte, poniendo a la Isla del Cerrito en el centro de la escena turística del país.

