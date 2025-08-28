«KUKAS TIRA PIEDRAS»: HABLÓ MILEI TRAS EL ATAQUE QUE RECIBIÓ EN BUENOS AIRES

El presidente Javier Milei se pronunció tras la agresión sufrida durante una caravana proselitista en Lomas de Zamora, acusando al kirchnerismo de recurrir a la violencia. « Kukas tira piedras « , expresó el mandatario a través de sus redes sociales , acompañado de su hermana, la secretaria general de la Presidencia Karina Milei, y del diputado nacional José Luis Espert, en una publicación desde la Quinta Presidencial de Olivos, según informó Informate Salta.

La caravana, que se desarrollaba en el Conurbano bonaerense, fue atacada la tarde del miércoles con piedras y botellazos por personas desconocidas . Las imágenes registradas muestran cómo varios objetos volaron cerca de la cabeza del presidente y su comitiva, sin impactar en ellos. Debido a estos incidentes, la actividad tuvo que ser suspendida.