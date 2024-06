TUPAC Y TOBA, LOS PERROS DE LA BRIGADA CANINA DE QUITILIPI QUE PARTICIPARON EN LA BÚSQUEDA DE LOAN PEÑA

Envíanos información, audios, mensajes al 3644 404921 / 3644 688080.

En el marco de la búsqueda del Loan Peña, el pequeño niño de cinco años que desapareció el jueves pasado en el paraje rural Algarrobal en cercanías a la localidad correntina de Nueve de Julio. La provincia de Chaco envió una brigada canina que pertenece al cuartel de Bomberos de Quitilipi.

Los perros Tupac y Toga, dos labradores adiestrados para la búsqueda y localización de personas, fueron parte de la intensa búsqueda que ya lleva seis días.

«Nosotros somos convocados por el Ministerio de Seguridad de la Nación, que es el que manda el pedido al Consejo Nacional de Bomberos Voluntarios. Las operaciones que se realizan en estos casos tienen que ver con la cercanía. Por ejemplo, si ocurre en Corrientes, se manda gente de Chaco, Misiones, Santa Fe y Entre Ríos. A través de un oficio judicial que recibimos, estamos autorizados para partir. Estuvimos el sábado, domingo y lunes junto a otras brigadas caninas; éramos de Chaco, Entre Ríos y Santa Fe, trabajando en conjunto«, explicó Mauricio Muro, bombero voluntario y adiestrador canino para búsqueda y localización de personas.

Búsqueda de Loan

Desde Quitilipi, participaron el mismo Muro y Matías Ledesma, cada uno con un perro especializado. Muro estaba acompañado por un perro adiestrado para la búsqueda de personas con vida, mientras que Ledesma trabajaba con una perra entrenada para la búsqueda de restos humanos. Ambos canes, Tupac y Toga, tienen cinco y seis años respectivamente.

La Brigada Canina de Quitilipi junto a las de otras provincias

El trabajo de búsqueda se iniciaba a las 8 de la mañana, con las áreas de rastrillaje previamente asignadas, y concluía a las 18. «Lamentablemente, los rastrillajes que hicimos fueron negativos. Los perros no mostraron ningún comportamiento extraño porque nosotros los observamos mientras trabajan y, si sienten algún olor, cambian su comportamiento. No pasó nada de eso», comentó Muro a Diario Chaco .

Durante los días de búsqueda, las fuerzas que participaron en la operación recorrieron alrededor de 10.000 hectáreas, incluyendo Bomberos, Policía Federal, Policía de Corrientes, Prefectura Naval, Infantería y la recién incorporada Policía de Chaco.

Tupac, durante la búsqueda de Loan

En ese sentido, el bombero chaqueño detalló las características del terreno en el que trabajaron durante tres días: «La zona geográfica en la que nos movimos tiene tres características: tiene monte que no es cerrado, porque uno se puede trasladar caminando, más allá de algunas ramas donde hay que agacharse; otra característica es que presenta pastizales de un metro de alto y ahí es donde se complica el traslado de los perros, sobre todo porque no pueden caminar normalmente y van a los saltos como lo hacen los conejos. Tenía a mi perro a 20 metros y lo veía saltando. Además, no llega la totalidad del viento, que es el que trae información. La tercera característica son los bañados y espejos de agua. El suelo es dificultoso para caminar porque hay pozos que hacen las vacas cuando llueve, y eso cansa a los perros».

La brigada oriunda de Quitilipi trabajó entre 7 y 9 horas diarias. «Podíamos tardar dos horas en llegar a la base, entonces, para no llegar de noche, intentábamos estar afuera a esa hora. Ahí descansábamos, hacíamos descansar a los perros, tomábamos agua y nos íbamos a dormir hasta el otro día. Cuando nos íbamos a dormir, ingresaba otro equipo de rastrillaje que buscaba de noche. La búsqueda se hace las 24 horas», explicó Muro.

«Dentro de la brigada nacional canina de Bomberos Voluntarios, nuestro protocolo nos indica que los perros tienen una autonomía de 72 horas, y luego de ese tiempo se hace el recambio. Nosotros volvimos y llegaron perros de Córdoba, Entre Ríos y Buenos Aires. Ellos van a trabajar tres días y luego serán relevados por otros», concluyó.

Relacionado