TRUMP DERROTÓ A HALEY EN LAS PRIMARIAS DE NEW HAMPSHIRE Y SE CONSOLIDA AL FRENTE DEL PARTIDO REPUBLICANO

Envíanos información, audios, mensajes al 3644 404921 / 3644 688080.

El ex presidente de Estados Unidos, Donald Trump se impuso este martes en las primarias republicanas de Nueva Hampshire, consolidando su liderazgo en la carrera por la nominación de su partido y acercándose a una posible contienda con el mandatario Joe Biden a finales de año.

Su principal rival, la ex embajadora de Estados Unidos ante la ONU Nikki Haley, sufrió una dura derrota en el estado, donde había apostado fuerte por su campaña. Haley quedó como la única contendiente de peso tras el retiro del gobernador de Florida, Ron DeSantis, el fin de semana, y trató de presentarse como una alternativa moderada y renovadora frente a Trump. Sin embargo, no logró convencer a los votantes.

Trump logró una ventaja de 54,6% contra el 43,1% de Haley, que ya aclaró que no abandonará la competencia en caso de que se confirme la tendencia y el magnate la supere ampliamente. Tras conocerse los resultados, la ex gobernadora de Carolina del Sur felicitó a Trump por su victoria, sin dar por terminada su propia carrera electoral.

«Nuevo Hampshire es la primera (primaria) de la nación, pero no la última», dijo en un discurso pronunciado poco después de que las principales cadenas del país dieran por vencedor a Trump.

Para Haley, la victoria del expresidente beneficiaría tanto al actual presidente, el demócrata Joe Biden, como a la vicepresidenta, Kamala Harris.

«Los republicanos han perdido con Donald Trump casi todas las elecciones. Perdimos el Senado. Perdimos la Cámara de Representantes. Perdimos la Casa Blanca. Perdimos en 2018, en 2020 y en 2022. El secreto peor guardado en política es lo mucho que los demócratas quieren competir contra Trump. Saben que es el único republicano del país al que Biden puede derrotar», sostuvo Haley.

A la sede de la campaña de Trump acudieron decenas de seguidores, donantes y legisladores republicanos, entre ellos la congresista Marjorie Taylor Greene y la ex candidata a la gobernación de Arizona Kari Lake.

Las de New Hampshire son las primeras primarias propiamente dichas de este ciclo electoral en Estados Unidos, que empezó la semana pasada para el Partido Republicano con los caucus de Iowa.

En Iowa, Trump quedó primero con un 51% de los votos, seguido por el gobernador de Florida, Ron DeSantis (21,2%), la ex gobernadora de Carolina del Sur y ex embajadora ante Naciones Unidas Nikki Haley (19,1%) y el empresario Vivek Ramaswamy (7,7%).

Por el camino, tanto DeSantis como Ramaswamy abandonaron las primarias y apoyaron a Trump, por lo que el ex presidente y Haley se quedaron solos en la contienda.

En las primarias republicanas de New Hampshire hay en juego sólo 11 delegados de los 2.429 que se citarán en la Convención Nacional Republicana que nominará al candidato ganador a mediados de julio en Milwaukee.

La ley electoral de New Hampshire también indica que las suyas tienen que ser siempre las primeras primarias del país en cada ciclo electoral.

En esta ocasión, los demócratas han querido cambiar su calendario de primarias para restarle importancia a Nuevo Hampshire, donde el ahora presidente, Joe Biden, quedó en quinta posición hace cuatro años.

No obstante, el estado ha convocado igualmente la elección, en la cual Biden no participa, no cuenta con el reconocimiento del partido y en la que no se repartirán delegados.

Relacionado