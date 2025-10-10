TRIPLE CRIMEN DE FLORENCIO VARELA: ALLANARON LA VIVIENDA DEL PRESUNTO AUTOR INTELECTUAL
Se trata del peruano Alex Roger Ydone Castillo, de 50 años, sobre quien pesa orden de captura internacional y es uno de los tres prófugos de la Justicia.
Reunión clave por el triple crimen de Florencio Varela
El encuentro tuvo lugar en el Centro de Monitoreo Urbano, ubicado en el barrio porteño de Chacarita, donde estuvieron presentes el fiscal de la causa; el jefe de la dirección de investigaciones de la Matanza, Flavio Marino, y el ministro de Seguridad porteño, Horacio Giménez.