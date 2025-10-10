EL DETALLE DEL CAJÓN DE MIGUEL ÁNGEL RUSSO QUE CONMOVIÓ A LOS FANÁTICOS

El último adiós a Miguel Ángel Russo estuvo marcado por la emoción, el respeto y un gesto que tocó el corazón de los hinchas de Boca. Tras el multitudinario velatorio realizado en la Bombonera, el cortejo fúnebre partió este viernes hacia el cementerio de Pilar.

El cajón de Miguel Ángel Russo cubierto con una bandera de Boca (Foto: TN/ Juan Pablo Chavez)

Mientras el coche de la funeraria pasaba por la calle Brandsen, no pasó desapercibido un detalle que conmovió a los hinchas del Xeneixe. El ataúd estaba cubierto con una bandera de Boca, el club que lo tuvo como técnico hasta sus últimos días.

A diferencia de la ceremonia del jueves, donde miles de simpatizantes, sin distinción de camisetas, se acercaron para honrar al entrenador, la despedida de hoy fue en un espacio más íntimo, destinado exclusivamente a su familia y allegados.

El cuerpo de Russo llegó al cementerio. Parte de sus cenizas serán esparcidas en el estadio de Rosario Central, otro de los clubes que marcó su vida y su carrera.