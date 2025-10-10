DESTITUYERON A LA PRESIDENTA DE PERÚ: CUÁL FUE EL MOTIVO Y QUIÉN GOBIERNA AHORA ESE PAÍS

La destituida presidenta Dina Boluarte.

Durante la madrugada de este viernes, el Congreso de Perú destituyó a la presidenta Dina Boluarte, en un juicio político relámpago que fue aprobado con una abrumadora mayoría de votos: 118 sobre 130 que conforman el cuerpo legislativo unicameral de ese país, que también ya designó a su sucesor, José Jerí.

Los congresistas habían aprobado el jueves cuatro mociones de vacancia contra Boluarte, invocando su «permanente incapacidad moral» para dirigir el Poder Ejecutivo peruano, haciendo hincapié en la crisis de inseguridad que azota al país, con un aumento exponencial de la criminalidad.

«El país ha sido maltratado por el gabinete y la presidenta. Ha crecido la extorsión, la criminalidad, pero ella sigue viviendo en una fantasía. Merece ser castigada«, dijo la congresista Norma Yarrow, del partido de derecha Renovación Popular.

Boluarte, en tanto, rehusó presentarse ante el Congreso para defenderse aduciendo falta de garantías al «debido proceso» por el poco tiempo para preparar la defensa, argumentó el abogado de la ahora destituida mandataria, Juan Carlos Portugal.

Quién gobierna ahora Perú José Jerí, nuevo presidente de Perú.