FÚTBOL LIBRE POR CELULAR: CÓMO VER EN VIVO DEFENSA Y JUSTICIA VS. ARGENTINOS JUNIORS
PORTICO NOTICIAS 3644-405972 / 3644-404921 _PORTICO FM 3644-688080
Se puede ver el fútbol libre de cables y antenas en vivo en el celular, y sin riesgo. Cómo ver Defensa y Justicia vs. Argentinos Juniors por el Torneo Clausura 2025.
Defensa y Justicia vs. Argentinos Juniors: probables formaciones
- Defensa: Enrique Bologna; Ezequiel Cannavo, Lucas Ferreira, Damián Fernández, Rafael Delgado, Alexis Soto; Kevin Gutiérrez, Lucas González, Aarón Molinas; Juan Miritello, Abiel Osorio. DT: Mariano Soso.
- Argentinos: Diego Rodríguez; Leandro Lozano, Francisco Álvarez, Erik Godoy, Sebastián Prieto; Nicolás Oroz, Federico Fattori, Alan Lescano; Hernán López Muñoz, Tomás Molina, Lautaro Giaccone o Diego Porcel. DT: Nicolás Diez.
Cómo ver en vivo Defensa y Justicia vs. Argentinos Juniors
La televisación estará a cargo de ESPN Premium. Además, se podrá seguir desde cualquier dispositivo móvil a través de las aplicaciones Flow, Telecentro Play y DirecTV GO.