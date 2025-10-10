OPENAI ANUNCIÓ UNA INVERSIÓN DE HASTA 25 MIL MILLONES DE DÓLARES EN ARGENTINA
La empresa de IA firmó una carta de intención con una compañía fundada por argentinos para establecer un centro de datos en el sur del país.
Qué dijo el CEO OpenAI sobre la inversión en Argentina
Por otra parte, esta alianza busca facilitar la adopción de la tecnología de OpenAI en toda Argentina, como parte de la iniciativa OpenAI for Countries, comenzando por el gobierno. Se espera que esta tecnología ayude a los empleados del gobierno, la administración y las instituciones de investigación argentinas a acelerar su trabajo diario, lo que en última instancia permitirá ahorrar costos y ofrecer mejores servicios a los ciudadanos argentinos.