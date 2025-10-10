OpenAI anunció una inversión de hasta 25 mil millones de dólares en Argentina

La empresas Sur Energy y OpenAI anunciaron este viernes sus planes para el desarrollo de Stargate Argentina, un proyecto pionero de infraestructura de IA que situaría al país a la vanguardia del ecosistema global de inteligencia artificial.

Ambas empresas firmaron una carta de intención (LOI) para colaborar en un proyecto de centro de datos (data center) a gran escala capaz de albergar la próxima generación de computación de IA y alcanzar una capacidad de hasta 500 MW. Este será el primer proyecto Stargate en América Latina, cuyo objetivo es promover el crecimiento impulsado por la IA y, al mismo tiempo, generar beneficios económicos y sociales, así como un acceso equitativo a esta tecnología transformadora.

Qué dijo el CEO OpenAI sobre la inversión en Argentina

“Este hito va más allá de la infraestructura. Se trata de poner la inteligencia artificial en manos de la gente de toda la Argentina”, afirmó Sam Altman, CEO de OpenAI.

Sur Energy es el integrador de energía e infraestructura detrás de Stargate Argentina. La compañía liderará la implementación del proyecto, al asegurar que el ecosistema del centro de datos sea alimentado por fuentes seguras, eficientes y sostenibles. Estructurado en el marco de RIGI, el proyecto supondrá una inversión de hasta 25.000 millones de dólares a plena escala, lo que lo posiciona como una de las mayores iniciativas tecnológicas y de infraestructura energética de la historia de Argentina. La inversión se llevará a cabo a través de un joint venture entre Sur Energy y un desarrollador de infraestructura cloud de primer nivel. OpenAI agradece la oportunidad de convertirse en comprador.