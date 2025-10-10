JAVIER MILEI HARÁ CAMPAÑA EN CORRIENTES ESTE SÁBADO JUNTO A LA EXVEDETTE VIRGINIA GALLARDO
Con el objetivo de apoyar a sus candidatos en las diferentes provincias, el Presidente viaja a esa provincia donde sus referentes ya fueron repudiados.
El mal antecedente de La Libertad Avanza en Corrientes
Cabe señalar que la atmósfera política en Corrientes se ha tornado notablemente hostil hacia La Libertad Avanza (LLA), evidenciada en dos incidentes recientes.
El repudio generalizado a Karina Milei y Martín Menem
Por un lado, la comitiva que incluía a Karina Milei y Martín Menem fue objeto de un escrache significativo justo antes de las elecciones provinciales de agosto.
El partido responsabilizó políticamente a Gustavo Valdés, afirmando en un comunicado que el «accionar violento» fue obra de manifestantes «identificados con el gobernador radical». Los disturbios resultaron en dos detenciones, marcando el segundo incidente de este tipo, tras la suspensión de una recorrida de Milei en Lomas de Zamora días antes.
La amenaza contra Javier Milei
A esto se suma, y de forma aún más alarmante, una amenaza directa registrada en el local partidario libertario. En esta ocasión, se anticipó la intención de «masacrar» al Presidente y a su equipo. Ambos sucesos subrayan un preocupante aumento en la agresividad contra los referentes de LLA en la provincia.