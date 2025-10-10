JAVIER MILEI HARÁ CAMPAÑA EN CORRIENTES ESTE SÁBADO JUNTO A LA EXVEDETTE VIRGINIA GALLARDO

Virginia Gallardo junto a Javier Milei

En la previa a las elecciones legislativas nacionales del próximo 26 de octubre, Javier Milei pisará Corrientes este sábado, donde se encargará de hacer campaña a favor de sus candidatos de La Libertad Avanza, entre los cuales se encuentra la exvedette Virginia Gallardo.

De hecho, fue ella misma quien compartió la noticia en sus redes sociales: «¡Este sábado 11 el presidente Javier Milei estará en Corrientes! No aflojemos. Que el esfuerzo valga la pena. La Libertad Avanza o Argentina retrocede», escribió la aspirante a diputada nacional, conforme dicta el eslogan libertario.

El mal antecedente de La Libertad Avanza en Corrientes Cabe señalar que la atmósfera política en Corrientes se ha tornado notablemente hostil hacia La Libertad Avanza (LLA), evidenciada en dos incidentes recientes.

El repudio generalizado a Karina Milei y Martín Menem Por un lado, la comitiva que incluía a Karina Milei y Martín Menem fue objeto de un escrache significativo justo antes de las elecciones provinciales de agosto.