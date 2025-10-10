BRUTAL PELEA ENTRE ESTUDIANTES EN MENDOZA: UN ADOLESCENTE TERMINÓ EN TERAPIA INTENSIVA
Más de veinte jóvenes se enfrentaron en el Parque Ecológico luego de organizar la pelea por redes sociales. Tres resultaron heridos, uno de ellos con una fractura de cráneo.
Una violenta pelea entre alumnos de secundaria volvió a encender las alarmas en Mendoza. El episodio, ocurrido este miércoles en el Parque Ecológico, tuvo características de una verdadera batalla campal y dejó un saldo de tres adolescentes heridos, entre ellos uno internado en terapia intensiva por un grave traumatismo de cráneo.
Según las primeras investigaciones, el enfrentamiento había sido planificado previamente a través de redes sociales, donde los jóvenes coordinaron hora y lugar para el encuentro. De acuerdo con los testigos, los protagonistas fueron estudiantes del colegio Martín Zapata y de otras instituciones cercanas.
La disputa, que había comenzado con provocaciones y amenazas virtuales, escaló hasta transformarse en una escena de extrema violencia a plena luz del día. Piedrazos, corridas, gritos y golpes de puño dominaron el lugar ante la mirada atónita de quienes visitaban el parque. La intervención policial fue necesaria para frenar los enfrentamientos, mientras personal médico atendía a los heridos.
Los videos registrados por testigos se viralizaron rápidamente en redes sociales, mostrando el nivel de violencia y el descontrol que caracterizaron el episodio. En las imágenes se observa a decenas de jóvenes golpeándose sin intervención de adultos ni docentes, lo que generó fuerte indignación entre los padres y preocupación en la comunidad educativa.
Autoridades provinciales anunciaron que se están realizando investigaciones para identificar a los responsables y aplicar sanciones. “No es un hecho aislado, estas situaciones vienen repitiéndose con frecuencia y hay que abordarlas desde la prevención”, advirtió un vocero del Ministerio de Educación mendocino.
Batalla campal en Mendoza: terminó con tres jóvenes heridos
Uno de los jóvenes, de 16 años, sufrió un golpe en la cabeza producto de un piedrazo y fue trasladado de urgencia a un hospital de Godoy Cruz. Según el último parte médico, el chico se encuentra lúcido y estable, aunque continúa en observación bajo control intensivo.
El padre del adolescente contó al medio El Sol que su hijo no participaba en la pelea y que quedó atrapado por casualidad cuando los grupos comenzaron a enfrentarse. “Iba camino a la parada del micro y se cruzó con los chicos justo cuando empezó todo”, relató.