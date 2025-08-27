TRES ISLETAS SECUESTRAN ARMAS Y RESTOS DE FAENA EN OPERATIVO RURAL

PORTICO NOTICIAS 3644-405972 / 3644-404921 _PORTICO FM 3644-688080

El procedimiento fue realizado en El Palmar Chico por una causa de supuesto abigeato. Intervino la Fiscalía Rural de General San Martín.

En horas del mediodía, agentes de la Sección Rural Lalelay llevó a cabo un allanamiento en un campo ubicado en el paraje El Palmar Chico, en el marco de una investigación por abigeato.

Durante el operativo, ordenado por el Juzgado de Garantías, no se hallaron personas en el lugar, pero se logró el secuestro de un cuero bovino con signos de faena reciente y una posible marca del denunciante. También se incautó un rifle de fabricación casera, prendas con manchas de grasa y sangre, machetes, lazos de cuero y sogas.

La Fiscalía dispuso continuar con las actuaciones para identificar y aprehender al sospechoso, quien ya fue individualizado. La causa permanece en investigación.

