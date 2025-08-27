MARCELA PAGANO APUNTÓ A MARTÍN MENEM Y KARINA MILEI POR EL ESCÁNDALO DE CORRUPCIÓN: «QUE LOS APARTEN»

Marcela Pagano habló con Jorge Rial en «Argenzuela» (C5N) y apuntó de manera contundente contra Martín Menem y Karina Milei por el escándalo de presuntas coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis), alegando que «nadie está cuidando a Javier Milei». Luego de un nuevo feroz cruce con Lilia Lemoine en la Cámara de Diputados,habló coneny apuntó de manera contundente contrapor el escándalo de presuntas coimas en la, alegando que

En este sentido y tras lo sucedido con la diputada de La Libertad Avanza, la ahora legisladora de «Coherencia» cuestionó el accionar del titular de la Cámara baja: «El Presidente de la Cámara, Martín Menem, que evidentemente está muy nervioso, pretende callarme y callar a mi espacio con una persona que no está en el pleno uso de sus facultades».

«Menem está nervioso por sus vínculos con la droguería Suizo Argentina, no lo puede esconder y manda a hacer estos papelones que no son ni de quinto año de la secundaria», agregó, en torno a lo sucedido mientras Guillermo Francos brindaba su informe en el Congreso.

Y sumó: «Yo le pregunté lo que le quería preguntar al jefe de Gabinete, todavía no tuve respuesta. ¿Por qué tienen a exempleados del kirchnerismo en jefatura de Gabinete? Hay una hipótesis de que lo que está pasando es una pulseada interna del Gobierno«, sostuvo, haciendo referencia al escándalo tras los audios de Diego Spagnuolo.