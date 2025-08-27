MARCELA PAGANO APUNTÓ A MARTÍN MENEM Y KARINA MILEI POR EL ESCÁNDALO DE CORRUPCIÓN: «QUE LOS APARTEN»
La diputada del nuevo bloque «Coherencia» indicó que las presuntas coimas en la compra de medicamentos son una «movida» del «entorno de Javier Milei».
Y reiteró: «Los que estén sospechados de corrupción que se aparten, hasta tanto la Justicia investigue. Que se aparten y si no son corruptos, que vuelvan. Creo en la Justicia y espero se sostenga lo que militamos en campaña: el que las hace, las paga».