TRES ISLETAS PRESENTE EN TRES EVENTOS DEPORTIVOS

 Tres Isletas volvió a brillar en el deporte, con la participación de nuestros niños y jóvenes en importantes competencias, demostrando que el trabajo en equipo, el compromiso de las familias y el acompañamiento de la gestión municipal hacen la diferencia.
 Fútbol Infantil – 10° Torneo “Sueño Canario” – Pampa del Infierno
Los niños del Club Atlético Aviación alcanzaron grandes resultados:
 Campeones Copa de Oro – Categoría 2016
 Subcampeones Copa de Oro – Categoría 2018
 Futsal Femenino – Torneo Regional Norte – Mercedes, Corrientes
Las chicas de la Asociación Civil Liga de Futsal viajaron para competir y dejar el nombre de Tres Isletas bien alto, fortaleciendo el deporte femenino en nuestra localidad.
 Minivóley – C.E.F. N° 16
Los alumnos del Centro de Educación Física participaron en un torneo en la ciudad de Sáenz Peña, compartiendo jornadas de integración y aprendizaje junto a otras delegaciones.
 Felicitaciones a todos por representar a nuestra ciudad y a las familias que acompañan en cada competencia.

