TRES ISLETAS PRESENTE EN TRES EVENTOS DEPORTIVOS

PORTICO NOTICIAS 3644-405972 / 3644-404921 _PORTICO FM 3644-688080

Tres Isletas volvió a brillar en el deporte, con la participación de nuestros niños y jóvenes en importantes competencias, demostrando que el trabajo en equipo, el compromiso de las familias y el acompañamiento de la gestión municipal hacen la diferencia.

Fútbol Infantil – 10° Torneo “Sueño Canario” – Pampa del Infierno Los niños del Club Atlético Aviación alcanzaron grandes resultados: Campeones Copa de Oro – Categoría 2016 Subcampeones Copa de Oro – Categoría 2018

Futsal Femenino – Torneo Regional Norte – Mercedes, Corrientes Las chicas de la Asociación Civil Liga de Futsal viajaron para competir y dejar el nombre de Tres Isletas bien alto, fortaleciendo el deporte femenino en nuestra localidad.

Minivóley – C.E.F. N° 16 Los alumnos del Centro de Educación Física participaron en un torneo en la ciudad de Sáenz Peña, compartiendo jornadas de integración y aprendizaje junto a otras delegaciones.

Felicitaciones a todos por representar a nuestra ciudad y a las familias que acompañan en cada competencia.

Relacionado