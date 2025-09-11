EL GOBIERNO DEL CHACO ADVIERTE: ESTÁ PROHIBIDA LA VENTA DEL RUBH Y LAS ACTAS DE PRE ADJUDICACIÓN

PORTICO NOTICIAS 3644-405972 / 3644-404921 _PORTICO FM 3644-688080

La subsecretaria de Desarrollo Territorial, Alicia Ogara, recordó a la comunidad que el Registro Único de Beneficiarios del Hábitat (RUBH) es un documento personal e intransferible. Además, agregó que tampoco se pueden vender las actas de pre adjudicación.

Es importante saber que “su titular sólo puede utilizarlo para presentarlo ante organismos estatales y no puede ser vendido, cedido ni prestado a terceros”- afirmó la funcionaria provincial.

Todos los trámites vinculados al RUBH deben realizarse personalmente en las oficinas de la Subsecretaría de Desarrollo Territorial, ubicadas en Salom 50, o a través del teléfono 3624-203218.

La funcionaria provincial advirtió que “cualquier intento de comercialización del registro constituye una irregularidad y será pasible de sanciones”.

