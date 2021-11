TRES ISLETAS: PERSONAL MUNICIPAL CONTINÚA CON EL OPERATIVO DE CUNETEO Y LIMPIEZA DE CANALES

Enviar mensajes, videos, reclamos al 3644688080 – 3644405972.

Con el objetivo de que haya buen escurrimiento los días de lluvias, personal municipal continúa realizando limpieza de canales en distintos sectores. Hoy el trabajo se concretó en las calles Enrique Kec y Enrique Kremar (desde la avenida Güemes prolongación Sargento Cabral y Paraguay).

Desde el Municipio se solicita a los vecinos que no arrojen residuos a la vía pública (botellas, cartones, papeles, bolsas plásticas, etc) porque al acumularse no permite el normal funcionamiento de los canales durante las intensas precipitaciones.

