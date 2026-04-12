TRES ISLETAS: EL GOBERNADOR ZDERO ACOMPAÑÓ LOS 90 AÑOS DEL CLUB VÉLEZ SARSFIELD Y ENTREGÓ EQUIPAMIENTO DEPORTIVO

Este sábado, en el marco del 90° aniversario del Club Social y Deportivo Vélez Sarsfield de Tres Isletas, el gobernador Leandro Zdero llegó hasta la institución y encabezó la entrega de equipamiento y elementos deportivos, en una actividad que reafirma el impulso al deporte chaqueño y el acompañamiento a los clubes del interior.

Durante la actividad, el gobernador Zdero destacó el rol social de los clubes en la formación de los jóvenes. “Estas instituciones son refugio, contención y unión para muchos chicos de la provincia”, expresó.

En esa línea, subrayó que en estos espacios “se fortalecen valores como el compañerismo, la solidaridad, la competencia sana y el respeto”, considerándolos fundamentales para el desarrollo social.

Asimismo, puso en valor la trayectoria del club en la comunidad de Tres Isletas. “Esta institución nace antes que la misma localidad y marca un rumbo por su participación en distintas disciplinas deportivas”, señaló.

Finalmente, ratificó el compromiso del Estado provincial: “Vamos a seguir acompañando. Felices 90 años de vida, de esfuerzo y de trabajo”.

”UN DÍA HISTÓRICO PARA NOSOTROS QUE TENGAMOS UNA GRAN VISITA COMO LA DEL GOBERNADOR”

Por su parte, el presidente del club, Marcelo Hernández, agradeció el acompañamiento del Gobierno provincial y resaltó el crecimiento de la institución. “Estamos orgullosos le remarqué el apoyo que nos brinda y bueno agradecidos, un día histórico para nosotros que tengamos una gran visita como la del Gobernador nos llena orgullo para una institución que día día quiere seguir creciendo. Este apoyo nos permite avanzar, fortalecernos y seguir brindando un espacio de contención y desarrollo para los jóvenes”, sostuvo.

Finalmente, destacó el valor del deporte en la comunidad: “Trabajamos unidos para que los chicos encuentren acá integración, formación y futuro. El deporte es salud, inclusión y trabajo”.

PRESENCIA TERRITORIAL Y POLÍTICAS DEPORTIVAS

El vicepresidente del Instituto del Deporte, Gabriel Pellegrini, remarcó que “el deporte es una política de Estado” y destacó la importancia de los clubes como espacios de contención para los jóvenes. Además, valoró el alcance territorial de los programas deportivos: “Desde el primer día implementamos iniciativas que llegan a cada rincón de la provincia, generando oportunidades para todos los chicos”, indicó.

La iniciativa se concretó a partir de un trabajo articulado entre la Fundación Soy Chaco, Lotería Chaqueña y el Instituto del Deporte Chaqueño, que aportaron equipamiento y materiales para fortalecer el desarrollo de distintas disciplinas y mejorar la infraestructura del club.

En ese marco, la Fundación Soy Chaco entregó insumos destinados a tareas de mantenimiento y renovación del predio, entre ellos pintura para interiores y exteriores, así como materiales para estructuras metálicas.

Por su parte, Lotería Chaqueña aportó equipamiento clave para la práctica deportiva, incluyendo reflectores LED de alta potencia, pelotas de fútbol, vóley y básquet, juegos de camisetas, pecheras, colchonetas y escaleras de coordinación, ampliando las posibilidades de entrenamiento y competencia.

En tanto, el Instituto del Deporte Chaqueño contribuyó con pelotas de fútbol y vóley, reforzando el acompañamiento a las actividades deportivas y promoviendo la inclusión de más jóvenes en el deporte.

Acompañaron al mandatario el presidente de Lotería Chaqueña, Lucas Apud; el vicepresidente del organismo, Gabriel Pellegrini; el ministro de Desarrollo Humano, Diego Gutiérrez; la intendente local Marcela Duarte; la directora ejecutiva de la Fundación Soy Chaco, María Martina, demás autoridades y vecinos de la ciudad.

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