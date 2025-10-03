TRES ISLETAS: CONTINÚA EL TRABAJO CONJUNTO ANTE LA EMERGENCIA HÍDRICA

Tres Isletas, Chaco – Ante la emergencia que atraviesa la localidad producto de las intensas lluvias y el anegamiento de zonas urbanas y rurales, el Gobierno de la Provincia del Chaco por medio del Programa Ñacheek y el Municipio de Tres Isletas continúan trabajando de manera articulada para asistir a las familias afectadas.

Actualmente, se encuentran personas albergadas en la EET N.º 20 y en la EEP N.º 122, donde reciben asistencia integral con alimentos diarios —desayuno, almuerzo, merienda y cena— además de elementos de primera necesidad e higiene personal.

En la jornada del martes, equipos municipales y provinciales recorrieron la zona rural, donde se mantiene contacto con vecinos que, pese a tener agua dentro de sus viviendas, se resisten a abandonar sus hogares para trasladarse a los albergues disponibles. El acompañamiento se realiza con respeto a sus decisiones, garantizando la asistencia en el lugar.

Por otro lado, algunas familias que se encontraban evacuadas ya comenzaron a regresar a sus domicilios, gracias a la leve mejora en las condiciones climáticas y al descenso paulatino del agua en ciertas zonas.

Según los coordinadores del operativo, la situación podría continuar mejorando si las lluvias no persisten en los próximos días. No obstante, se mantienen activos todos los frentes de asistencia para responder a nuevas contingencias.

Además, en el marco de esta articulación interinstitucional, se sumó personal y maquinaria de Vialidad Provincial, que trabaja en la limpieza de canales de desagüe en distintos barrios y parajes, con el objetivo de mejorar el escurrimiento del agua y evitar mayores complicaciones.

Desde el Municipio y el Gobierno Provincial se reitera el compromiso de continuar con la asistencia a las familias afectadas, mientras se monitorea de cerca la evolución de la situación climática.

