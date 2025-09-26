TRES HOMBRES FUERON DETENIDOS POR PRESUNTO ABIGEATO EN EL EL SALADO

J.J. Castelli, 26 de septiembre de 2025 – En la madrugada de este jueves, personal del Departamento de Seguridad Rural de J.J. Castelli logró la aprehensión de tres hombres sospechados de haber cometido un presunto hecho de abigeato en el paraje El Salado, ubicado en el Departamento General Güemes.

El operativo se llevó a cabo alrededor de la 01:05, cuando los efectivos policiales se encontraban realizando tareas de patrullaje preventivo por caminos vecinales. En ese contexto, detectaron la luz trasera de un vehículo estacionado en una zona rural. Al acercarse, observaron a tres individuos cargando un animal bovino en la caja de una camioneta.

Al percatarse de la presencia policial, los sujetos intentaron huir a pie, pero fueron rápidamente demorados e identificados como R.G.A. (29), V.A.J. (24) y C.W (33), todos domiciliados en J.J. Castelli.

Durante el procedimiento se procedió al secuestro de una camioneta Chevrolet S10 color gris, una motocicleta Motomel Skua 250cc roja, una vaquilla viva de pelaje mora sin marca ni señal visible, dos teléfonos celulares, tres lazos de cuero, dos ligas de poliamida blancas, dos cuchillos con sus respectivas vainas, una mochila negra, una linterna Mag-lite, un reflector LED de 400W y la suma de $155.300 en efectivo, en diversos billetes.

La Fiscalía de Investigación Rural y Ambiental de General San Martín, a cargo de la Dra. Noelia Beatriz Miño, dispuso que los elementos permanezcan secuestrados, se investigue la procedencia del animal y se notifique la aprehensión de los tres hombres en el marco de una causa por supuesta infracción a la ley de abigeato.

El procedimiento fue encabezado por el Comisario Inspector Hugo Hernán Escobar, jefe del Departamento de Seguridad Rural de J.J. Castelli, quien informó que la investigación continúa para identificar al propietario del animal y determinar responsabilidades penales.

