TRASLADAN A JUAN JOSÉ CASTELLI A UN DETENIDO POR UNA CAUSA DE ROBO Y LESIONES CON ARMA DE FUEGO

Juan José Castelli (Chaco), 20 de diciembre de 2025.

Efectivos de la Dirección de Policía de Investigaciones, pertenecientes al Departamento de Estrategias y Técnicas Investigativas Interior, concretaron el traslado hacia la ciudad de Juan José Castelli de un hombre detenido en el marco de una causa por robo y lesiones con arma de fuego.

El procedimiento se realizó alrededor de las 09:50 horas, cuando una comisión policial arribó a esta localidad a bordo del móvil policial PE-67, trasladando al detenido César Augusto Arias, de 46 años, domiciliado en Fortunata García N.º 944. El operativo estuvo a cargo del jefe de comisión, junto al Oficial Auxiliar Benjamín Santa Cruz y el Sargento Ayudante Pablo López.

Según se informó, el detenido se encontraba alojado en la División Búsqueda y Captura de Prófugos, dependiente de la Dirección General de Investigaciones Criminales y Delitos Complejos, y el traslado se efectuó en cumplimiento de un Exhorto de Extradición N.º 324/2025, además de resoluciones emitidas por el Juzgado de Garantías y el Colegio de Jueces del Centro Judicial Capital.

Durante el procedimiento se procedió al secuestro de elementos de interés para la causa, entre ellos prendas de vestir y dos teléfonos celulares, los cuales quedaron a disposición de la Justicia.

La causa está caratulada como supuesto robo y lesiones con arma de fuego, teniendo como damnificado a Julio Mosmann, de 65 años, locutor. La investigación se encuentra a cargo del Equipo Fiscal N.º 1, conducido por la doctora Raquel Haydee Maldonado.

Por disposición del fiscal subrogante Gerónimo Roggero, César Augusto Arias fue alojado en la Comisaría Segunda de Juan José Castelli, y el próximo lunes será puesto a disposición de los estrados judiciales junto con las actuaciones correspondientes.

