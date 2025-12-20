ANTE LA INMINENTE SALIDA DE JEREMÍAS LEDESMA, RIVER TUVO QUE TOMAR UNA DECISIÓN
PORTICO NOTICIAS 3644-405972 / 3644-404921 _PORTICO FM 3644-688080
El Millonario está terminando de armar el plantel para encarar los compromisos que tiene para este 2026.
A los 28 años, el arquero surgido de las inferiores millonarias acumula 11 partidos oficiales en River y un recorrido que le permitió sumar rodaje. Tras su paso por Estudiantes de Buenos Aires en la temporada 2020/21, encontró continuidad en Independiente Rivadavia, donde se transformó en una pieza importante del equipo durante 2024.
Rosario Central aparece como el principal candidato a recibirlo. El club donde se formó y debutó en Primera en 2017 le ofrece la posibilidad de volver a casa y disputar la Copa Libertadores. No obstante, la operación no es sencilla: River pretende recuperar una cifra cercana a los 3,5 millones de dólares invertidos en su pase y el jugador debería ajustar sus pretensiones salariales.
Talleres también había seguido de cerca la situación ante la posible salida de Guido Herrera al Inter de Miami, pero esa negociación no avanzó y el arquero cordobés continuaría en el club. Así, el panorama se aclara: mientras Ledesma busca una salida compleja, Centurión se prepara para tener su oportunidad en el arco millonario.