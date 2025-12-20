Ante la inminente salida de Jeremías Ledesma, River tuvo que tomar una decisión

El arco de River empieza a tomar forma de cara al próximo año y todo indica que habrá movimientos importantes. Con Jeremías Ledesma decidido a salir en busca de continuidad, Ezequiel Centurión se perfila para ocupar el rol de arquero suplente de Franco Armani tras finalizar su préstamo en Independiente Rivadavia el 1° de enero.

nueva cesión no prosperó y desde el cuerpo técnico de River se comunicaron con el arquero para plantearle un nuevo escenario dentro del club. La intención inicial de Centurión era diferente. Su buen paso por el conjunto mendocino, con el que se consagró campeón de la Copa Argentina y logró la clasificación a la próxima Copa Libertadores, abría la puerta a una posible continuidad como titular. Sin embargo, la opción de una compra o una

En Núñez consideran que su permanencia puede ser estratégica. Con la mirada puesta en el mediano plazo y ante la posibilidad de que 2026 sea el último año de Armani como capitán bajo los tres palos, Centurión tendrá la chance de mostrarse cuando se le presente la oportunidad. Un buen rendimiento podría permitirle ganar terreno de cara al futuro o, al menos, llegar fortalecido a una eventual competencia por el puesto.

A los 28 años, el arquero surgido de las inferiores millonarias acumula 11 partidos oficiales en River y un recorrido que le permitió sumar rodaje. Tras su paso por Estudiantes de Buenos Aires en la temporada 2020/21, encontró continuidad en Independiente Rivadavia, donde se transformó en una pieza importante del equipo durante 2024.

El punto más alto llegó el 5 de noviembre, cuando la Lepra se consagró campeona de la Copa Argentina tras imponerse por penales ante Argentinos Juniors. Aunque Centurión debió salir lesionado en la final y el protagonismo en la definición quedó en manos de Gonzalo Marinelli, su aporte había sido clave en las rondas previas, incluso frente al propio River.