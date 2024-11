Tras su cruce con Patricia Bullrich, el Gobierno le prohibió la entrada a cualquier evento deportivo a Rafael Di Zeo

En el artículo 1 de la dicha Resolución, se dispuso aplicar la «restricción de concurrencia administrativa a todo evento deportivo en todo el territorio nacional a Rafael Di Zeo, DNI 16.101.267 por tiempo indeterminado».

La prohibición rige a partir de este lunes.

Entre los fundamentos de la medida, Bullrich hace hincapié en el audio de Di Zeo que se filtró en los últimos días en el que el líder de la barra de Boca cuestiona las medidas de seguridad dispuestas en los partidos de fútbol y las sanciones a otros integrantes de La 12 (Fabián Adolfo Kruger y Fernando Alfredo Gatica). En ese audio Di Zeo asegura estar dispuesto a «ir a la guerra» contra los operativos de seguridad.

La propia Bullrich salió al cruce de Di Zeo en su cuenta en la red social X. Allí, y fiel a su estilo, la ministra de Seguridad advirtió: «Di Zeo, a mí no me amenaza nadie. Ahora no solamente tenés restricción para entrar a las canchas, sino que te hacemos una denuncia penal por amenazas e intimidación pública».

Más tarde, en LN+ Bullrich aseguró que «las bandas narcotraficantes quieren dominar el territorio y la ley que rige es la ley de la mafia. Ahora ya lo venimos corriendo, ya no ocurre». Y continuó: «lo que dice Di Zeo es que él quiere ser el garante del manejo dentro de la cancha. Él quiere hacer lo mismo, ‘la cancha es mía, yo mando tres, esos son los que ordenan’ y, como dice él, ‘a dos o tres boludos los pones en esa listita y vamos a hacer la guerra’».