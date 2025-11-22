Tras pasar a disponibilidad, la policía tiktokera comenzó a vender contenido en OnlyFans

Nicole Gabriela V. fue pasada a disponibilidad por parte de la Policía de la Ciudad, tras la viralización de varios videos en los que aparece con uniforme policial en actitudes que fueron consideradas “indecorosas” por la fuerza, y tras esta decisión oficial, decidió abrirse una cuenta de OnlyFans.

La medida contra Nicole iba a ser provisoria hasta que se determine una sanción definitiva, aunque la resolución podría derivar en la exoneración de la agente, de acuerdo con los primeros trascendidos.

La oficial llevaba tres años en la fuerza y se encontraba bajo licencia médica. En los últimos días, comenzaron a circular en Instagram al menos cuatro videos compartidos por ella misma, donde aparece acompañada por otra mujer que no estaría vinculada a la fuerza; y ambas lucen los uniformes oficiales, lo que agrava la situación.

Sin embargo, después de ser sumariada por la Policía de la Ciudad por subir videos a TikTok con el uniforme, la exagente empezó a vender contenido para adultos en OnlyFans.