EL PEOR FINAL: MURIÓ LA NENA DE 7 AÑOS BALEADA EN LA CABEZA POR DELINCUENTES EN TUCUMÁN
PORTICO NOTICIAS 3644-405972 / 3644-404921 _PORTICO FM 3644-688080
La menor fue alcanzada por un disparo en la cabeza mientras jugaba en el patio de su casa. La policía detuvo a dos hombres y busca a otros dos.
Uno de los disparos impactó en la cabeza de la niña, provocándole un orificio de entrada y salida. Zoe fue trasladada de urgencia al Hospital de Niños, donde permaneció internada hasta su fallecimiento. Los atacantes se dieron rápidamente a la fuga, aunque la Policía detuvo a dos de los sospechosos: un joven de 19 años -alias “Menor”- y un adolescente de 16, conocido como “Ratón”, quienes acompañaban a “Chueco” y a otro cómplice que se encuentran prófugos. La jueza actuante hizo lugar a lo solicitado por la Fiscalía.