El peor final: murió la nena de 7 años baleada en la cabeza por delincuentes en Tucumán

Zoe Robledo, la nena de 7 años que se encontraba internada en estado crítico en el Hospital del Niño Jesús de San Miguel de Tucumán luego de haber recibido un disparo en la cabeza cuando quedó en medio de un tiroteo, murió en la noche del viernes a causa de la grave herida de bala sufrida. La confirmación del deceso la brindó su madre, Claudia, quien reclamó: “Mi hija acaba de fallecer. Que se haga justicia y que los asesinos paguen”.

La nena fue alcanzada por el disparo mientras jugaba en el patio de su casa y cuatro hombres abrieron fuego contra el frente de la vivienda ubicada en el barrio San Cayetano de la capital tucumana. Tras el tiroteo los agresores se dieron a la fuga.

La lamentable noticia desencadenó la reacción de vecinos y amigos de la familia, quienes incendiaron la casa de los presuntos atacantes, mientras la Policía mantenía detenidos a dos sospechosos.

Después de horas de angustia, Claudia, la madre de la víctima, confirmó la noticia a la prensa: “Mi hija acaba de fallecer, me lo confirmó la directora del hospital. Que se haga justicia y que paguen por la muerte de mi hija. Tenía 7 años y toda su vida por delante”. La mujer se refirió así a los dos sospechosos detenidos hasta el momento, un joven de 19 años y un menor de 16, y solicitó que “a los dos que están presos no les den cuatro meses de preventiva. El mayor tiene que estar alojado en un penal para que no esté en comisaría, para que tenga un celular y se burle”.

Los sospechosos fueron acusados por la Unidad de Homicidios eI del Ministerio Fiscal, a cargo de Pedro Gallo, por el delito de homicidio doblemente agravado por el uso de armas de fuego, en grado de tentativa, y por el concurso premeditado de dos o más personas, en grado de tentativa y en calidad de coautores, con la muerte de Zoe ya consumada, los cargos contra los imputados seguramente se reformularán.